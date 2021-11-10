Türkiye Malatya'da çöken binanın enkazından çıkarıldı! Yaşadığı dehşeti anlattı

Malatya'da çöken binanın enkazından çıkarıldı! Yaşadığı dehşeti anlattı

Türkiye

Malatya'da çöken binanın enkazından çıkarıldı! Yaşadığı dehşeti anlattı

Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan İbrahim Uçak, 'Deprem oluyor gibi binadan çatırtı sesleri geldi ve birden bina çöktü. Çok korktum, öleceğimi düşündüm. Enkazın altındayken yukardan sesler geliyordu 'kimse var mı?' diye. Biz de bağırdık, şükür geldi ve bizi kurtardılar' dedi.

10 Kasım 2021, Çarşamba 12:33 Son Güncelleme:
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Ayağı kırılan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ameliyat edilen 52 yaşındaki İbrahim Uçak, enkaz altında ve çıkarıldıktan sonra yaşadıklarını anlattı. Uçak, oyun oynamak için arkadaşlarının yanına, yani yıkılan binanın üst katında bulunan oyun salonuna gittiğini söyledi.

Oyun salonuna girdikten ve arkadaşlarıyla oyun oynadıktan yaklaşık 5-10 dakika sonra olayın yaşandığını anlatan Uçak, "Deprem oluyor gibi binadan çatırtı sesleri geldi ve birden bina çöktü. Bacağımın üstünde bir beton parçası vardı, o nedenle ayağım kırılmış. Ayrıca enkaz altında boşluk bir yerdeydim, dışarıyı görebiliyordum, çıkabilirdim ama ayağım kırık olduğunu için hareket edemedim." dedi.

Uçak, daha sonra ekiplerin sesini duyduğunu belirterek, "Binanın çatısı başımızın üzerinde duruyordu. Çökebilir diye çok endişelendim, korktum. Bulunduğum yerin biraz ilerisinde bir kişi daha vardı. Onun da üzerinde bir şey vardı çünkü sesi geliyordu. O da şu an burada hastanede. Çökmenin hemen ardından ayağa kalktım bir iki adım attım düştüm. Ardından ekipler geldi bizi kurtardı." diye konuştu.

"ÇOK KORKTUM, ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Yaşadığı şoku halen üzerinden atamadığını dile getiren Uçak, şöyle konuştu:

"Çok korktum, öleceğimi düşündüm. Enkazın altındayken yukardan sesler geliyordu 'kimse var mı?' diye. Biz de bağırdık, şükür geldi ve bizi kurtardılar. Enkaz altındaki bazı arkadaşlar bir boşluk bulup dışarı çıktı ancak ben ayağımda beton parçası olduğu için çıkamadım. Enkaz altından çıktıktan sonra büyük ağırı ve sızının yanı sıra bir sevinç hissettim. Kurtulduğum için mutlu oldum. Olağanüstü çaba gösteren tüm kurtarma ekiplerine teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Yetkililer bizden yakından ilgilendi, hepsine teşekkür ediyorum hepsinden Allah razı olsun. Şu an durumum iyi biraz ağrılarım var ama buna çok şükür."

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