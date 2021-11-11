Türkiye Malatya'da çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmaları tamamlandı

Malatya'da çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmaları tamamlandı

Türkiye

Malatya'da çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmaları tamamlandı

Malatya'da dün çöken tek katlı binanın çökme yaşanan bölümünde enkaz kaldırma çalışması tamamlandı.

11 Kasım 2021, Perşembe 02:00 Son Güncelleme:
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Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki tek katlı binada dün meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış ve binanın bir kısım enkazı kaldırılmıştı. Kalan enkazın kaldırılması için çalışmalara yeniden başlandı.

Polis ve belediye ekiplerince enkazın bulunduğu cadde trafik kontrollü sağlandı.

Gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı alanda iş makinelerince enkaz kaldırma işlemi gerçekleştirilirken, itfaiye ekiplerince de alana su püskürtüldü.

Ekiplerin çalışması 5 saat sonra tamamlandı.

Bu arada binadaki kısmen zarar gören bir dükkanın da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından yıkılmasının planlandığı bildirildi.

AA

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