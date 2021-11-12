Malatya’da 12 Kasım Cuma günü saat 12.19’da yaşanan depremle sarsıldı. İlk depremin ardından saat 12.21’de bir artçı sarsıntı daha yaşandı. Halkı paniğe sürükleyen depremin ardından merkez üssünü ve şiddetini öğrenmek isteyen vatandaşlar AFA son depremler listesini araştırıyor.





MALATYA’DAKİ DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ VE ŞİDDETİ

Malatya’da bugün saat 12.19’da yerin 6.93 kilometre altında bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi olarak tespit edilirken, depremin şiddeti de 4.7 olarak ölçüldü.

İlk depremden sadece 2 dakika sonar aynı bölgede 2.8 şiddetinde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi.

Gelen ilk bilgilere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmazken bölge halkı panikle evlerinden dışarı çıktı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ