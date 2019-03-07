Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Çamlıbel Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3’üncü katında sabah 07.00 sıralarında patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangında evde bulunan 75 yaşındaki yatağa bağımlı hasta Fatma Koç yanarak hayatını kaybederken, Kamil Koç (42), Selda Koç (37) ve çocukları B.K. (9) yaralandı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu sanılırken, çıkan yangında ev tamamen küle döndü. Diğer evlerin de zarar gördüğü yangında büyük korku yaşayan apartman sakinleri olayın şokunu uzun süre atamadı. Görgü tanıkları, patlama sesi ile uyandıklarını belirterek sonrasında başlayan yangın ile birlikte büyük bir panik yaşandığını söyledi.

Hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olay sonrası doğal gaz ekipleri de binada uzun süre inceleme yaptı.







