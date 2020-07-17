Türkiye Malatya'da düğün sonrası 19 kişide corona virüs tespit edildi

Malatya'da düğün sonrası 19 kişide corona virüs tespit edildi

Türkiye

Malatya'da düğün sonrası 19 kişide corona virüs tespit edildi

Malatya'da, düğünün ardından 19 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Düğünde temasta bulunanlar, evlerinde izole edildi.

17 Temmuz 2020, Cuma 22:38 Son Güncelleme:
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Kentte bir düğün salonunda yapılan düğün törenine katılan 1 kişide corona virüs tespit edildi. Bunun üzerine düğüne katılanlara Covid-19 testi yapıldı. 19 kişinin testleri pozitif çıktı. Düğün görüntüleri izlenerek, temasta bulunduğu tespit edilenler ise evlerinde izole edildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş da yaptığı yazılı açıklamada, "İlimizde bir düğüne katılanlar arasında 19 pozitif vaka tespit edildi. Özellikle düğün ve cenaze gibi toplu bulunulan alanlarda uzun süre kalmamaya dikkat edelim. Maske, mesafe ve temizlik çok önemli" dedi.

DHA


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