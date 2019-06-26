Malatya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

26 Haziran 2019, Çarşamba 12:18
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Malatya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, örgüt talimatıyla Bank Asya'ya para yatıran ve KHK ile kapatılan derneklerle bağlantısı bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 8 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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