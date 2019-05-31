Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan ve örgüte yardım ettikleri belirlenen 9 kişiyi yakalamak için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Aralarında görevlerinden ihraç edilen doktor ve öğretmenlerin bulunduğu şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA



