Malatya'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Malatya'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

31 Mayıs 2019, Cuma 14:32
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Malatya'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan ve örgüte yardım ettikleri belirlenen 9 kişiyi yakalamak için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Aralarında görevlerinden ihraç edilen doktor ve öğretmenlerin bulunduğu şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA


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