Türkiye Malatya’da kanlı gece! Silahlı kavgada yaralılar var

Malatya’da kanlı gece! Silahlı kavgada yaralılar var

Türkiye

Malatya’da kanlı gece! Silahlı kavgada yaralılar var

Malatya’da meydana gelen iki ayrı silahlı kavgada 4 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

22 Şubat 2022, Salı 03:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İddiaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada E.Ç. (53), M.A. (43) bacaklarına aldıkları saçmalar sonucu, F.C.G. ile E.Ç. ise darp neticesi yaralandı.

Yaralılardan baba oğul E.Ç. ile E.Ç. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer yaralı M.A. ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.



Olaya karıştığı belirlenen bir aracın Atatürk Caddesi üzerinde durdurularak arama yapıldığı olayda yaralı halde evine giden F.C.G. ise daha sonra polis ekiplerinin gözetiminde hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 3 adet boş tüfek kartuşu buldu.

Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi Çakabey sokakta iki grup arasında çıkan bir başka silahlı kavgada ise bir araç kurşunların hedefi olurken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Bölgede inceleme yapan ekipler 20’den fazla tüfek kartuşu bulurken, 2 adet de silah ele geçirildi.

Olaylarla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

MALATYA (İHA)

İlgili Haberler
Ankara'da koca dehşeti! Defalarca bıçaklayarak öldürdüSon dakika: Pınar Gültekin cinayetinde flaş tutuklama kararı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
En ağır fatura bize çıkacak
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Neyin dibi kara
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Alevilik ve İslamcılığın sınavı
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hâl'i pürmelalimiz
Murat Çelik
Banu Şen
Türkiye’yi doyuran il: Balıkesir
Banu Şen
Şirin Sever
Namuslu görünmek kimlere kaldı?
Şirin Sever
Erkut Can
Rakamlarla dans
Erkut Can
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Koca'dan sağlık çalışanları paylaşımı