AFAD'ın son dakika açıklamasına göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.









AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

AFAD'ın resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.







