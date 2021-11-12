Malatya'da korkutan deprem!
AFAD'ın son dakika açıklamasına göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12 Kasım 2021, Cuma 12:35 Son Güncelleme:
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AFAD'ın son dakika açıklamasına göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
https://twitter.com/DepremDairesi/status/1459090535981985798
AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK
AFAD'ın resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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