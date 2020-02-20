Türkiye Malatya'da koronavirüs vakasının karantinada olduğu iddiasına yalanlama

Malatya'da koronavirüs vakasının karantinada olduğu iddiasına yalanlama

Türkiye

Malatya'da koronavirüs vakasının karantinada olduğu iddiasına yalanlama

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastanın yeni tip koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle karantinaya alındığı iddiasının gerçek dışı olduğu bildirildi.

20 Şubat 2020, Perşembe 23:15 Son Güncelleme:
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada "Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi üzerine bir kişi karantinaya alındı." şeklinde paylaşımlar yapıldığını belirtti.  Söz konusu paylaşımın kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildiren Aktürk, "Hastanemizde, şu an itibarıyla koronavirüs (Covid-19) vakası veya şüphelisi bir hasta yoktur. Vatandaşlarımızın resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmemeleri önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.


AA

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