  • Haberler
  • 3. Sayfa
  • Malatya'da kötü koku gelen evden 4 kamyon çöp çıkarıldı

Malatya'da kötü koku gelen evden 4 kamyon çöp çıkarıldı

Malatya'da merkez Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle ihbar edilen evi; 4 kamyon çöp çıkardıktan sonra dezenfekte etti.

05 Ekim 2018, Cuma 15:43
A A

Çavuşoğlu Mahallesi'nde beşinci katta bulunan daireden kötü kokular gelmesi üzerine Yeşilyurt Belediyesi'ni arayanlar şikayetçi oldu. Mahallelilerin şikayetçi olduğu adrese giden ekipler, Ali ve Ercan P. kardeşlerin birlikte yaşadığı evde biriktirilen atıklar ve çöplerle karşılaştı.

Ekiplerin başlattığı çalışma ile daireden 4 kamyon çöp çıkarıldı ve ardından dezenfekte edilerek boyandı.

DHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.