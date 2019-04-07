Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı

Aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında Hamidiye Mahallesi Nasuhi Caddesi’nde bulunan iş merkezinde tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Serdar Ç. ile Mustafa S. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli Hasan Hüseyin D’yi yakalamak için çalışma başlattı.

AA