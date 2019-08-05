Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinde kaldıkları tavlanın kapısını kırarak kaçan yaklaşık 50 yarış atı Malatya-Kayseri karayoluna çıktı. Burada hızla ilerleyen araçların arasına dalan atlara çarpan 2 araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sultansuyu Tarım İşletmesi görevlileri ile jandarma ekipleri, kaçan atları toparlamak için büyük uğraş verirken Malatya-Kayseri karayolunda trafik kontrollü olarak sağlanabildi. Karanlıkdere mevkisinde yakalanan atlar görevlilerin yardımı ile kontrollü bir şekilde işletmeye götürülürken telef olan atlar ise kepçe yardımı ile yoldan kaldırıldı. Trafik ekipleri yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri de kazanın yaşandığı bölgede temizlik çalışması yaptı.

Kazada telef olan 3 atın, 150 yıldır safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaçtığı öğrenildi. Öte yandan, personelin işletmeden kaçan atlardan bir kısmını yakaladığı, diğerlerini arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.