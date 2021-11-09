Türkiye Malatya'daki bina neden çöktü? Vali Baruş açıklamalarda bulundu

Malatya'daki bina neden çöktü? Vali Baruş açıklamalarda bulundu

Türkiye

Malatya'daki bina neden çöktü? Vali Baruş açıklamalarda bulundu

Malatya Valisi Aydın Baruş, göçük meydana gelen binanın enkazından şu ana kadar 13 kişinin kurtarıldığını, 3 kişinin taburcu edildiğini, 2 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

09 Kasım 2021, Salı 20:43 Son Güncelleme:
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Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Baruş, gazetecilere, iki katlı binada saat 16.50 sıralarında çökme meydana geldiğini, kendi imkanlarıyla enkazdan çıkanların verdikleri bilgiye göre yaklaşık 15 kişinin binada bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Baruş, "Şu ana kadar 13 kişi sağ olarak kurtarıldı enkazdan. 13 kişiden hastanede yatan 3 kişi taburcu oldu. 2 vatandaşımızın akciğerlerinde kanama olduğu için yoğun bakımda takip ediliyor, hayati tehlikeleri yok. Diğer vatandaşlarımız da hafif yaralı. Şu anda kurtarılanlar arasında hayati tehlikesi bulunan olmadığını söyleyebiliriz." dedi.

Enkaz altından ses duyuldu

Enkazdaki aramaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Baruş, "Arkadaşlarımız bir kişiden ses aldıklarını ifade ettiler. Ona ulaşmaya çalışıyorlar. Enkaz altında verilen sayılara göre çok fazla kişi olmadığını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Elazığ, Diyarbakır, Tunceli'den de takviye AFAD ekiplerinin talep edildiğini, ekiplerden bir kısmının bölgeye ulaştığını dile getiren Baruş, şöyle konuştu:

"Sevindirici olan şu ki şu ana kadar kaybettiğimiz vatandaşımız yok. Tüm Malatya'mıza geçmiş olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ekiplerin bir kısmı ulaştı, sabaha kadar nöbetleşe çalışmalara devam edecekler. Allah beterinden saklasın."

Gazetecilerin binanın çökme nedenine ilişkin soruları üzerine Baruş, binanın 24 Ocak 2020'de yaşanan Elazığ merkezli depremden sonra hasarsız olduğunu, binada tadilat çalışmasının yürütüldüğünün vatandaşlarca ifade edildiğini aktardı.

Tadilat nedeniyle binada dezenformasyon olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına devam ettiğini belirten Baruş, araştırmalar yapıldıktan sonra kesin neticeye ulaşılabileceğini, şu an çalışmadan dolayı binanın zayıflamış, çökmenin bundan meydana gelmiş olabileceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Hastanenin tüm imkanları seferber edildi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Serdar Deniz, yaralı sayısını anlık olarak Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlere bildirdiklerini söyledi.

Hastanede tüm imkanların seferber edildiğini belirten Deniz, "Biz hastanemizde acil, ameliyathane yoğun bakımlarımızı hazır hale getirdik. Şu an tüm gelen yaralıları rahatlıkla ilgili operasyonları yapabilecek durumdayız. Tüm personelimiz her duruma hazır. 112 Acil servis ile sürekli irtibat halindeyiz. Yaralı gelir gelmez müdahale edecek şekilde bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

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