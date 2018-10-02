  • Haberler
  • 3. Sayfa
  • Malatya'daki kazada otomobil ortadan ikiye bölündü! 3 yaralı

Malatya'daki kazada otomobil ortadan ikiye bölündü! 3 yaralı

Malatya’da aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin karıştığı kazada, araçlardan biri ikiye bölündü.Kazada 3 kişi yaralandı

02 Ekim 2018, Salı 09:24 Son Güncelleme: 02 Ekim 2018, Salı 09:25
A A

Malatya İnönü Caddesi Öğretmenevi önünde meydana gelen kazada, M.A.K. idaresindeki 44 KA 823 plakalı otomobil ile aynı istikamete ilerleyen N.A. yönetimindeki 44 BN 689 plakalı otomobil çarpıştı.Çarpışmanın şiddeti ile iki araçta yol kenarındaki ağaca vurarak durabildi.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

M.A.K.’nın kullandığı otomobilin ikiye bölündüğü kazada M.A.K. ile N.A.,H.Ç. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken,hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.