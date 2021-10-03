Malatyaspor 0 - Hatayspor 2 Maç sonucu ve özeti
Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.
03 Ekim 2021, Pazar 18:11 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 8. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor maçı 2-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
9. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın uzaktan sert şutunda, top savunmaya çarparak kaleci Munir'de kaldı.
22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tetteh, iki rakibinden sıyrılıp şutunu attı. Top direğin dibinden auta gitti.
34. dakikada gelen konuk ekibin atağında Mounir'in kaptırdığı topu alan Lobjanidze'nin ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Ertaç'ta kaldı.
35. dakikada Lobjanidze'nin ara pasına hareketlenen El Kaabi'nin vuruşunda, savunmaya çarpan top filelerle buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 konuk takımın üstünlüğü ile tamamlandı.
70. dakikada Saint Louis'in sol kanattan ortasında, arka direkte kafayı vuran Kamara, topu filelere gönderdi: 2-0.
81. dakikada serbest vuruş kullanan Mallan'ın ceza sahasına gönderdiği topa Wallece, arka direkte kafayı vurdu. Kaleci Munir son anda topu kornere tokatladı.
85. dakikada Kamara'nın vuruşunda, Ertaç gole izin vermedi.
Karşılaşma, 2-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
AA