Malatyaspor 3 yıl sonra Süper Lig’de küme düştü

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010’da Yeni Malatyaspor ismini alan sarı-kırmızılı kulüp, 2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig’i ikinci bitirerek Süper Lig’e yükselmişti. Tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Yeni Malatyaspor, 3 yıl içerisinde önemli başarılara imza atmış ve bu sezonun başında da ilk kez UEFA Avrupa Ligi’ne katılmıştı.

Sezon başında Sergen Yalçın ile anlaşan Yeni Malatyaspor, ilk kez katıldığı UEFA ön eleme maçında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana’yı elemiş ikinci turda ise Sırbistan’ın Partizan ekinine yenilerek Avrupa Ligi’ne erken veda etmişti.

1 sezonda 3 teknik direktör değişikliği

UEFA’dan sonra 2019-2020 sezonuna da istediği gibi başlayamayan Yeni Malatyaspor, ilk yarıyı 24 puan ile tamamladı. Devre arasında Sergen Yalçın ile yollarını arayan sarı-kırmızılar ikinci yarıya ise Teknik Direktör Kemal Özdeş ile başladı. Ancak Özdeş ile ligde çıktığı 5 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Yeni Malatyaspor’da mart ayında Özdeş ile de yollar ayrıldı.

Son olarak Teknik Direktör Hikmet Karaman ile anlaşan sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 11 maçta sadece 3 galibiyet alarak 35 puanla bir alt lige düşen takımlardan biri oldu.

Başkan Gevrek’in en kötü sezonu

Yeni Malatyaspor’un başında 6. yılını geride bırakmaya hazırlanan ve bu süre içerisinde 2. Lig’den aldığı takımı Avrupa’ya taşıyarak önemli bir başarıya imza atan Başkan Adil Gevrek, kariyerinin en kötü sezonunu yaşadı.

Başkanlığa geldikten sonra ilk sezon takımı 2. Lig’de şampiyonluk sevinci yaşatarak 1. Lig’e yükselten Gevrek, sarı-kırmızılı kulübü 2 yıl sonra ise Süper Lig’e çıkardı. Adil Gevrek başkanlığındaki yönetimin Avrupa hedefi doğrultusunda da Yeni Malatyaspor, Süper Lig’deki ikinci sezonunda ligi beşinci sırada bitirerek UEFA’ya katıldı.

Başarılı geçen 2 yılın ardından Süper Lig’de üçüncü sezonunu kötü geçiren Yeni Malatyaspor, Adil Gevrek’in başkanlığında ise küme düşerek taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.

İHA