Malatyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, EY Malatyaspor'un konuğu oluyor. Beşiktaş 3. sırada yer alırken Malatyaspor ise 4'üncü... Bu nedenle maç heyecan dolu bir müsabakaya sahne olacak. Siyah-Beyazlı kulüp deplasmanda ne yapıp edip 3 puan almak zorunda yoksa şampiyonluk yarışında ağır bir yara alacak. Malatyaspor'da da durum aynı şekilde... Sarı-Siyahlı futbolcular güçlü rakibi önünde güzel bir futbol sergileyip üst sıralardan ayrılmak istemiyor.

MALATYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Malatyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.30'da Yeni Malatyaspor Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GÜNEŞ'İN KAZANAN KADROYU BOZMASI BEKLENMİYOR

Şampiyonluk şansını gelecek haftalara taşımak için Yeni Malatyaspor karşısında da galibiyet hedefleyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroyu bozması ve çok büyük değişiklikler yapması beklenmiyor.

2 maçlık kırmız kart cezası sona eren Ricardo Quaresma ve yeni transfer Shinji Kagawa'yı yedek soyundurmayı düşünen tecrübeli teknik adam, kaleyi yine Karius'a emanet ederken, defans hattını Gökhan Gönül-Vida-Mirin ve Adriano'dan oluşturacak.

Orta ikilide Atiba-Dorukhan ile maça başlayacak olan Güneş'in hücum bölgesindeki üçlüsü Lens-Ljajic ve Güven'den oluşurken santrafor ise Burak Yılmaz olacak.

Şenol Güneş'in maçın gidişine göre Kagawa'yı 2'nci devrede sahaya sürmesi yüksek ihtimal.

Siyah beyazlıların yarın akşamki muhtemel 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Isimat Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Güven Yalçın (Kagawa), Burak Yılmaz