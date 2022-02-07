Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Yeni Malatyaspor Marius Sumudica ile yolları ayırdı. Malatya temsilcisinde yönetim, Sumudica'nın alacaklarını ödedikten sonra ayrılığı resmiyete kavuşturacak.

Malatyaspor ligde 13 haftadır kazanamıyor ve puan tablosunda son sırada.

Küme düşmenin en büyük adayı olan sarı kırmızılılarda Sumudica daha önce de istifa etmiş ancak yönetimle yaptığı görüşmenin ardından takımda kalmıştı.

Rumen hocanın istediği transferler yapılmasına rağmen takımda ilerleme göremeyen yönetim, ayrılık kararı aldı.

Yeni Malatyaspor'da 15 maçta görev alan 50 yaşındaki Rumen teknik adam 2 galibiyet, 3 beraberlik ile 10 mağlubiyet elde etti ve 0.64 puan ortalamasını tutturdu.