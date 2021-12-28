Malatyaspor'da sürpriz ayrılık! Mounir Chouiar gitti
Öznür Kablo Yeni Malatyaspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Takımın en yetenekli oyuncularından Mounir Chouiar'in kiralık sözleşmesi feshedildi ve Faslı oyuncu Dijon'a döndü.
28 Aralık 2021, Salı 17:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yeni Malatyaspor'un sezon başında Fransız ekibi Dijon'dan kiraladığı Mounir Chouiar, Süper Lig'de 17 maça çıkmış ve 3 gol 3 asistle oynamıştı.
Tekniği ve hızıyla dikkat çeken kanat oyuncusu Malatyaspor'un önemli hücum güçlerinden biriydi.
Piyasa değeri 4.8 milyon avro olan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mounir'in Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırdığı öğrenildi. İstanbul'a geçerek ülkeden ayrıldığı öğrenilen Mounir Chouiar, takımdan yollarını ayırma konusunda kulüpten açıklama yapılmasını bekleniyor.
Oyuncunun kendi isteğiyle ayrıldığı tahmin ediliyor.
BUNLARI DA OKUYUN