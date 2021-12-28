Yeni Malatyaspor'un sezon başında Fransız ekibi Dijon'dan kiraladığı Mounir Chouiar, Süper Lig'de 17 maça çıkmış ve 3 gol 3 asistle oynamıştı.

Tekniği ve hızıyla dikkat çeken kanat oyuncusu Malatyaspor'un önemli hücum güçlerinden biriydi.

Piyasa değeri 4.8 milyon avro olan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mounir'in Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırdığı öğrenildi. İstanbul'a geçerek ülkeden ayrıldığı öğrenilen Mounir Chouiar, takımdan yollarını ayırma konusunda kulüpten açıklama yapılmasını bekleniyor.

Oyuncunun kendi isteğiyle ayrıldığı tahmin ediliyor.