Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'da forma giyen tecrübeli savunmacı Semih Kaya'ya ve kulübüne transfer teklifi yaptı.

Yeni Malatyaspor'un Semih'in transferinden bonservis beklentisi olduğu vurgulandı.

Daha önce iki kez Hamzaoğlu ile çalıştı

Kariyerinde Galatasaray , Sparta Prag ve Yeni Malatyaspor takımları bulunan Semih Kaya, Y. Malatyaspor'da sezonun ilk yarısında 18 maçta forma giydi. Semih, Galatasaray ve Malatya'da, Ç.Rizespor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile birlikte çalışmıştı.

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