Futbol Malatyaspor'dan Semih Kaya'ya Süper Lig'den talip var

Malatyaspor'dan Semih Kaya'ya Süper Lig'den talip var

Futbol

Malatyaspor'dan Semih Kaya'ya Süper Lig'den talip var

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da forma giyen Semih Kaya, Çaykur Rizespor'dan transfer teklifi aldı. Kadrosunu güçlendirmeye çalışan Rizespor, tecrübeli stoper Semih Kaya'yı kadrosuna katmak istiyor.

06 Ocak 2022, Perşembe 13:40 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'da forma giyen tecrübeli savunmacı Semih Kaya'ya ve kulübüne transfer teklifi yaptı.

Yeni Malatyaspor'un Semih'in transferinden bonservis beklentisi olduğu vurgulandı.

Daha önce iki kez Hamzaoğlu ile çalıştı

Kariyerinde Galatasaray , Sparta Prag ve Yeni Malatyaspor takımları bulunan Semih Kaya, Y. Malatyaspor'da sezonun ilk yarısında 18 maçta forma giydi. Semih, Galatasaray ve Malatya'da, Ç.Rizespor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile birlikte çalışmıştı.

Ajansspor

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