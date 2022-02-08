Malcolm X Sözleri (Kısa, Uzun, Resimli, Resimsiz)

Amerikalı siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X, 40 yaşında iken bir suikasta kurban gitti. “Bazı Ölüler, Yaşayanlardan daha yüksek sesle konuşur!” sözündeki gibi Malcolm X’in sözleri de bugün milyonlarca kişiye yol gösteriyor, cesaret veriyor. İşte, kısa, uzun, resimli ve resimsiz Malcolm X sözleri…

MALCOLM X SÖZLERİ (KISA, UZUN, RESİMLİ, RESİMSİZ)

Ben gerçeğin peşindeyim, kimin söylediği önemli değil. Ben adaletin peşindeyim, kim için veya kime karşı olduğu önemli değil.

Eğer, dikkatli olmazsanız, gazeteler, mazlumlardan nefret etmenizi, zalimleri ise çok sevmenizi sağlar.

Şiddet kullanmamaya dair, bir insana ölümcül atakların kurbanı olduğunda kendisini savunmamayı öğretmek suçtur.

Bana bir kapitalist gösterin, ben de size bir kan emici göstereyim.

Gelecek, bugünden ona hazırlananlara aittir.

Eğitim, gelecek için geçiş iznimiz çünkü gelecek, ona bugünden hazırlananların olacaktır.

Zaman şehitlik zamanıdır ve ben bir şehit olacaksam, bu kardeşlik uğruna olacaktır. Bu ülkeyi kurtaracak tek şey budur.

Müslümanlara göre; fazla dünyeviyim, diğerlerine göre; fazla dindarım... Militanlara göre, fazla ılımlıyım; ılımlılara göre, fazla militanım.

Bana bir kapitalist gösterin, ben de size bir kan emici göstereyim.

Bir insanın düşünmeye ihtiyacı varsa, gidebileceği en iyi yer, üniversiteden sonra, hapishanedir.

Barışçıl olun, kibar olun, kurallara itaat edin, herkese saygılı olun; fakat biri size dokunacak olursa onu mezara gönderin.

Irkçılık olmadan kapitalizm de olmaz.

Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter.

İnsanlar bir adamın bütün hayatının bir tek kitapla değişebileceğinin farkında değiller.

Herkes isyanımı soruyor, kimse isyan ettirene niye zalimsin demiyor.

Ben eğitimli değilim, herhangi bir alanda da uzman değilim. Ama samimiyim ve samimiyetim benim referansımdır.

Şiddet kullanmamak iyidir, işe yaradığı sürece.

Haysiyetimi ve inancımı satın alamadılar, en büyük öfkeleri buna.

Gerçekle yüz yüze gelemeyecek kadar vatanseverlikle kör olmamalısınız. Yanlış yanlıştır, kimin söylediği önemli değil.

Şiddetin avukatlığını yaptığım anlamına gelmesin, ama aynı zamanda, nefsi müdafaa için şiddet kullanılmasına karşı değilim. Nefsi müdafaada olunca ona şiddet demem, aklını kullanmak derim

İyi siyah veya iyi beyaz olmak gibi bir durum yoktur. İyi veya kötü insanlar vardır.

Bir insan, aklındakileri söyleyecek cesareti olmadığında korkar.

Kimsenin adamı değilim sadece haksızlığa tahammül edemiyorum!

İnsanlar bir adamın bütün hayatının bir tek kitapla değişebileceğinin farkında değiller.

Hiçbir şeye taraf olmayan bir adam, herhangi bir şey için yıkılacaktır.

Hayatımın erken dönemlerinde öğrendim ki eğer bir şeyi istiyorsan, biraz gürültü yapsan iyi olur.

Eğer uğrunda ölmeye hazır değilseniz, "özgürlük" kelimesini lügatinizden çıkarın.

Tarihi değiştirebilenler, ancak ve ancak insanın kendisi hakkındaki düşüncesini değiştirmeyi başarabilmiş olanlardır.

Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Eğer gerçekten adamsan, bunları kendin alırsın!

Özgürlük için savaşmak için bir erkek olmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken aklı başında bir insan olmanızdır.

Huzuru özgürlükten ayıramazsınız, çünkü hiç kimse özgürlüğüne sahip olmadan huzur içinde olamaz.

Bir insan özgürlüğe doğru dürüst önem verdiğinde, güneşin altında, o özgürlüğü elde etmek için yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Ne zaman birinin özgürlük istediğini söylediğini duyduğunuzda, ama sonraki nefesinde onu almak için ne yapmayacağını veya onu almak yolunda yapılmasına inanmadıklarını anlatacaksa, o kişi özgürlüğe inanmıyordur. Özgürlüğe inanan bir adam özgürlüğünü elde etmek veya onu muhafaza etmek için güneşin altında her şeyi yapacaktır.

İster mermi kullansın ister oy pusulası, insan iyi nişan almalı. Kuklayı değil, kuklacıyı vurmalı.

Bir insanın düşünmeye ihtiyacı varsa, gidebileceği en iyi yer, üniversiteden sonra, hapishanedir.

Özgürlüğü elde etmenin tek yolu dünyadaki diğer tüm ezilmiş halkları tanımaktan geçer: Brezilya, Venezüella, Haiti, Küba ve evet Küba halkının kan kardeşleriyiz bizler.

Özgürlüğe inanan bir dine inanıyorum. Halkım için mücadele etmeyi meneden bir dini kabullenecek olsaydım, o dinin canı cehenneme derdim.

Özgürlük için savaşmak için bir erkek olmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken aklı başında bir insan olmanızdır.

Özgürlüğü savunanların direnme gücü, zulmedenlerin gücünden daha fazladır.

Hiçbir şeye taraf olmayan bir adam, herhangi bir şey için yıkılacaktır.

Özgürlük savunmasındaki güç, zorbalık ve zulüm namına kullanılan güçten büyüktür. Çünkü güç, gerçek güç, bizim aksiyon, uzlaşmaz aksiyon üreten inancımızdan gelir.

Ben gerçeğin peşindeyim, kimin söylediği önemli değil. Ben adaletin peşindeyim, kim için veya kime karşı olduğu önemli değil.

Amerikan rüyası görmüyorum, Amerikan kâbusu görüyorum.

İnsan bir şeyler elde etmeyi kafasına koyduğu zaman, bir parça şamata yapmaktan da geri durmamalıdır.

Eğer dikkatli değilseniz, gazeteler sizin zulüm gören insanlardan nefret etmenizi ve zulmü uygulayan insanları sevmenizi sağlar.

Bugün, burada -dünya üzerinde-, bu toplumda bir insan gibi saygı görmek ve bir insan gibi haklarımızın verilmesi için gereken her yolla var kılmayı amaçladığımız insanlık hakkımızı bildiriyoruz.

Amerika, İslam'ı anlamaya muhtaç çünkü bu din, ırk sorununu söküp atan dindir.

Gerçekle yüz yüze gelemeyecek kadar vatanseverlikle kör olmamalısınız. Yanlış yanlıştır, kimin söylediği önemli değil.

Benim dinim benim kişisel konumdur. O benim kişisel hayatımı, kişisel ahlakımı yönetir ve benim dinsel felsefem, benimle inandığım Tanrı arasındadır; aynen diğerlerinin dinsel felsefesinin onlar ve Tanrı arasında olduğu gibi ve bu en iyi olan yoldur.

Eğitimli değilim, herhangi bir alanda da uzmanlığım yok... Ama samimiyim ve benim samimiyetim benim kimliğimdir.

Beyaz adam savaştı, biz öldük.

Tarihi değiştirebilenler, ancak ve ancak insanın kendisi hakkındaki düşüncesini değiştirmeyi başarabilmiş olanlardır.

Bunu söylerken üzülüyorum ama ne yapayım işte, en sevmediğim ders matematikti. Bunun nedeni üzerinde çok düşünmüşümdür. Bunun nedeni, olsa olsa matematiğin tartışmaya hiç mahal bırakmamasıydı, başka bir neden gelmiyor aklıma. Bir yerde yanlış yapmışsanız, orada artık her şey bitiyordu.

Barışçıl olun, kibar olun, kurallara itaat edin, herkese saygılı olun; fakat biri size dokunacak olursa onu mezara gönderin.

En iyi nasihat, iyi örnek olmaktır.

İnsanı bir Müslüman'a karşı gene başka bir Müslüman ancak koruyabilir ya da hiç değilse Müslümanlar tarafından eğitilmiş ve onların taktiklerini bilen birisi.

Sıkıntıdan daha iyi bir şey yoktur çünkü bir daha ki sefere kendinizi nasıl geliştireceğinizi anlatan dersler ve tohumlar verir!

Eğitim olmadan, bu dünyada hiçbir yere gitmiyorsun.

Bir Müslüman olarak yeryüzünden Allah’ın huzurunda secde etmeyen tek fert kalmayıncaya kadar İslam’ın hâkim kılınması yolunda kendimi görevli hissediyorum.

Sıkıntıdan daha iyi bir şey yoktur çünkü bir daha ki sefere kendinizi nasıl geliştireceğinizi anlatan dersler ve tohumlar verir!

Herkes çıkıp bir kadın bulabilir ama herkes o kadına bakamaz. Bunun için başka bir kelime var. Buna: 'sorumluluk' deniliyor.

İşleri tıkırında giden dışarıdaki o "namusu-bütünler" içeri girip çıkmış birisine burun kıvırıp geçerler. Ama o "namusu-bütünler" bir bataklığa saplansalar, içeri girip çıkmış birisi onlara daha onurlu davranır.

Hareketin en büyük hatası uyuyan insanları örgütlemeye çalışmaktı. İnsanları önce uyandırmalısınız ki eyleme geçebilsinler.

Demokrasi ikiyüzlülüktür.

Eğer demokrasi özgürlükse neden bizim insanlarımız özgür değil.

Eğer demokrasi adaletse neden biz adalete sahip değiliz.

Eğer demokrasi eşitlikse neden biz eşitliğe sahip değiliz.

Demokrasi ikiyüzlülüktür...







