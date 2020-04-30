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Dünya Maldivler'de corona virüsten ilk ölüm

Maldivler'de corona virüsten ilk ölüm

Dünya

Maldivler'de corona virüsten ilk ölüm

Corona virüs tüm dünyayı etkisi altına alırken Maldivler'de ikl kez bir kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

30 Nisan 2020, Perşembe 10:20 Son Güncelleme:
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Maldivler'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Abdulla Ameen, başkent Male'de 83 yaşındaki kadın hastanın, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ülkede bugüne kadar toplam 278 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüse yakalanan 17 kişi iyileşti.

AA


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