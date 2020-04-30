Maldivler'de corona virüsten ilk ölüm
Corona virüs tüm dünyayı etkisi altına alırken Maldivler'de ikl kez bir kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
30 Nisan 2020, Perşembe 10:20 Son Güncelleme:
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Maldivler'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sağlık Bakanı Abdulla Ameen, başkent Male'de 83 yaşındaki kadın hastanın, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ülkede bugüne kadar toplam 278 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüse yakalanan 17 kişi iyileşti.
AA