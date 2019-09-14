Malezya uçağı için inanılmaz iddia: Saatlerce cesetlerle uçtu

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan MH 370 sefer sayılı Malezya uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu. 227 yolcu ve 12 mürettebatı taşıyan uçak çok sayıda ülkenin arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı. Uçağı arama çalışmaları sonuçsuz kaldığı için durdurulmuştu.

ABD şirketi Ocean Infinity'nin yürüttüğü, 60 personelin ve 8 denizaltının görev yaptığı arama çalışmaları 24 Ocak 2018'de tekrar başlamıştı. Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, yaptığı açıklamada arama çalışmalarının 29 Mayıs 2018'de durdurulması kararı aldıklarını söylemişti. Avustralyalı yetkililere Kayıp Malezya Uçağı MH370'i arama çalışmalarında destek veren havacılık uzmanı Victor Iannello, MH370'in bulunduğuna inandığı yeni bir noktayı gösterdi.

Victor Iannello ayrıca kayıp uçağı bulmak için arama çalışmalarını tekrar başlatabilecek kadar kanıt olduğunu söyledi. Birkaç ay kadar önce Ocean Infinity şirketinin yeni arama çalışması için teklif sunmaya hazırlandığını belirten Victor Iannello, şirketin üniversite araştırmacıları ile yeni arama sahası üzerinde çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Victor Iannello'nun arama çalışmaları için gösterdiği yer Avustralya'nın Perth kentinin bin km batısında bulunuyor. Malezya hükümetinin, Victor Iannello'nun işaret ettiği 34.3 derece güney enlemi ve 94 derece doğu boylamı noktasında araştırma izni verip vermeyeceği merak konusu oldu.

Geçtiğimiz aylarda havacılık yazarı ve ödüllü gazeteci Christine Negroni, Kayıp Malezya Uçağı MH370'in denize çakıldığı anlarda canlı kalan tek kişinin yardımcı pilot olduğunu öne sürmüştü. Kazanın gerçekleştiği günden bu yana MH370'in akıbetini araştıran Christine Negroni, kalkıştan 30 dakika sonra uçakta basıncın alındığını ve bu sırada kaptan pilot Zaharie Ahmad Shah'ın kokpitteki lüks banyoda olduğunu iddia etmişti.

Basıncın alınmasının ardından uçakta yolculara yalnızca 15 dakika süre ile yetecek oksijen kaldığını söyleyen ve 'Yardımcı pilot saatlerce cesetlerle uçuş gerçekleştirdi' diyen Christine Negroni'ye göre kaptan pilot kokpite geri dönemedi ve yardımcı pilot Fariq Abdul Hamid uçağı Malezya'daki Langwaki Havalimanı'na indirmeye çalıştı. Kontrolsüz şekilde uçan uçak bir süre sonra okyanusa çakıldı.

Uydu verilerinden elde edilen bilgiler, 8 Mart 2014 tarihinde Güney Çin Denizi semalarında radardan kaybolan Malezya Uçağı MH370'in, hava trafik kontrol merkezi ile iletişimini kopardıktan sonra altı saat daha uçtuğunu ortaya koymuştu. Malezya hükümeti tarafından yürütülen resmi soruşturmada uçağın önce sola doğru hareket ettiği ve ardından Hint Okyanusu üzerinden Malezya'ya doğru bir istikamet izlediği sonucuna ulaşılmıştı.

Uçakla son bağlantı, Hint Okyanusu'nun Avustralya kıyılarına yakın bir noktada kurulmuştu. İlerleyen yıllarda iki geniş kapsamlı araştırma yapılsa da uçağa dair hiçbir iz bulunamadı.

(Hürriyet)



