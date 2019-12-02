Malezya'nın kuzeyindeki Terengganu ve Kelantan eyaletlerinde, hafta sonunda başlayan yağışların ardından meydana gelen seller nedeniyle 11 binden fazla kişi tahliye edildi. Terengganu'da korunaklı bölgelere tahliye olan kişi sayısı 5 bin 807 olurken, Kelantan'da ise şimdiye kadar 5 bin 636 kişinin selden etkilenerek eyalet yönetimine bağlı korunma merkezlerine yerleştirildi.

Diğer yandan Kelantan Sulama ve Drenaj Birimi, yağmurların ardından eyalet genelinde su seviyesinin tehlike arz edecek şekilde yükseldiğini açıkladı. Eyaletteki en büyük nehirlerden Golok'ta su seviyesinin, tehlike sınırı olan 9 metreyi aşarak 10,47 metreye çıktığı belirtildi. Golok'un yanı sıra Kelantan genelindeki 5 nehirde, su seviyesinin tehlike sınırını aştığı kaydedildi.



