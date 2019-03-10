Malezya’da futbol sahasına yıldırım düştü: Ölü ve yaralılar var

Malezya basınındaki haberlere göre, Shah Alam kentindeki bir futbol sahasında bir grup genç futbol oynarken sahaya yıldırım düştü. Yıldırım çarpması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği, 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

EN ÇOK MALEZYA'DA YAŞANIYOR

Yıldırım düşme vakalarının sık rastlandığı Malezya, dünyada şimşek hareketliliğinin en çok görüldüğü üçüncü ülke olarak biliniyor.

Kaynak: AA