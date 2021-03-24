Dünya Malezya'da helikopter düştü, yaralılar var

Malezya'da helikopter düştü, yaralılar var

Dünya

Malezya'da helikopter düştü, yaralılar var

Malezya'nın Selangor eyaletinde düşen helikopterde bulunan 5 kişi yaralandı.

24 Mart 2021, Çarşamba 11:29 Son Güncelleme:
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Selangor Arama ve Kurtarma Biriminden yapılan açıklamada, Subang Havalimanı'ndan hareket eden Airbus H125 model helikopterin, kalkıştan kısa süre sonra yerel saatle 09.18'de düştüğü bildirildi. Açıklamada, helikopterde bulunan bir kişinin başından, bir kişinin bacağından yaralandığı, diğer 3 kişinin ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtulduğu kaydedildi.

Yaralılar tedavi için hastaneye götürülürken olay yerini inceleyen polis ekipleri; helikopterin alev almadığını, kazanın nedenini araştırdıklarını ifade etti. Kaza, son 5 ayda Malezya'da meydana gelen 6. helikopter kazası olarak kayda geçti.

AA

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