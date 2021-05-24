Dünya Malezya'da korkunç kaza! Metro trenleri çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Malezya'da korkunç kaza! Metro trenleri çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Dünya

Malezya'da korkunç kaza! Metro trenleri çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki metro hattında iki trenin çarpışması sonucu 213 kişi yaralandı.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 22:27 Son Güncelleme:
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Kazanın ardından basına konuşan Ulaştırma Bakanı Wee Ka Siong, test sürüşü yapan boş trenin raydan çıkarak karşıdan gelen yolcuların olduğu trenle çarpıştığını açıkladı.

Çarpışmanın yerel saatle 20.33'de meydana geldiğini belirten Bakan Wee, 166 kişinin hafif yaralandığını, 47 kişinin ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Ulaştırma Bakanlığı, kazanın nedeninin araştırıldığını belirterek, halktan sakin olmalarını istedi.

AA

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