Malezya’da yıldırım çarpması sonucu 3 kişi öldü
Malezya’da bir tarlaya düşen yıldırım, aynı aileden 3 kişinin ölümüne yol açtı
Malezya basınında yer alan haberlere göre Negeri Sembilan eyaletine bağlı Bahau kentinde, keçilerini otlatan bir aile, aniden bastıran fırtınanın ardından tarlaya düşen yıldırımdan etkilendi.
ÇOCUKLARINDAN BİRİ YARALI KURTULDU
Yıldırım düşmesi sonucu anne, baba ve 3 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti, 12 yaşındaki çocukları ise yaralandı.
Olayda ailenin köpeği de öldü.
AA