Yönetim ve Bilim Üniversitesi'nin Shah Alam kentindeki rektörlük binasında gerçekleşen imza törenine Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, YEE Kuala Lumpur Müdürü Dr. Ömer Altun, MSU Üniversitesi Rektörü Prof. Mohd Shukri Ab Yajid ve Rektör Yardımcısı Prof. Junainah Abd Hamid katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Kavakcı, MSU’nun araştırma ve çalışmalarını takdirle takip ettiğini belirterek, "Akademide yaşadığımız en büyük zorluk, akademisyenlerin fikirlerini fildişi kulelerin dışına çıkaramamasıdır. Bir akademisyen ve büyükelçi olarak MSU’nun düşünme ve düşünceleri faaliyete geçirme arasındaki boşluğu doldurduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kavakcı, YEE’nin Türkçenin yaygınlaşması alanındaki faaliyetlerinin her şeyden önce insanlığa hizmet olduğunu hatırlattı ve "Bu faaliyetlerin daha da çoğalması için üzerime düşeni yapacağım" ifadesini kullandı.

'BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'

Üniversite Rektörü Prof. Mohd Shukri ise üniversite kadrosunun ciddi bir kısmının uluslararası akademisyenlerden oluştuğunu ve MSU’nun öğrencilerine her şeyden önce global vizyon aşıladığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Yunus Emre Enstitüsü ile yaptığımız anlaşma, üniversitemizin uluslararası düşünme ve faaliyette bulunma vizyonuna büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye’de bazı üniversitelerle de ortak araştırma alanında anlaşmamız mevcut. İnanıyorum ki bu anlaşma sayesinde Türkiye ile iş birliğimiz de gelişmiş olur. Anlaşmanın gerçekleşmesi için gösterdikleri özveriden ötürü enstitü üyelerine teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından katılımcılar, Türkçenin MSU Üniversitesinde seçmeli ders olmasına yönelik mutabakat metnini imzaladı.

Üniversitedeki seçmeli Türkçe dersleri, şubat ayının ikinci haftasında 60 öğrenci ile başlayacak.

Türkçe ve okçuluk kursları faaliyetlerini Malezya genelinde yaygınlaştıran Yunus Emre Enstitüsü, son olarak geçen hafta Universiti Sains Islam Malaysia bünyesindeki Permata Insan Koleji ile protokol imzalayarak burada Türkçe derslerine başlamıştı.

AA



