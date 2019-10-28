Dünyadaki vahşi yaşam uzun yıllardır tehdit altında.

Doğayı ve içinde yaşayan hayvan türlerini büyük bir umursamazlık ve açgözlülükle yok eden insanlık birçok türü soylarının tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Malezya dünyada bu durumun en sık yaşandığı ülkelerin başında geliyor.

Malezya’nın güneyinde fil ve kaplanlar avcıların kurbanı oluyor.

Oysa, bölgenin en büyük zenginliğini buradaki yaşam parkları oluşturuyor.

Malezya Federasyonu'nu oluşturan devletlerden biri olan Johor Sultanlığı bu duruma bir son vermeye kararlı.

Johor Eyaleti Kralı Sultan İskender, kaçak avcılarla ilgili ilginç ve tartılmalı bir karar verdi.

Sultan İskender resmi Facebook sayfasında kaçak avcıların vurulması için talimat verdi.

Sultan, “Yerli veya yabancı tüm avcılar, kaplan veya doğal yaşama ait bir türü avlarsa kendileri de avlanacaktır” dedi.

Johor ormanlarının sahip olduğu doğal flora ve faunanın çok zengin olduğunu ve korunması için tüm önlemlerin alınacağını vurgulayan Sultan İskender'in bu kararı çok tartışılacak gibi görünüyor...





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