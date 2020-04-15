Ekonomi Maliyetine balık satışına devam

Maliyetine balık satışına devam

Ekonomi

Maliyetine balık satışına devam

Tarım ve Orman Bakanlığı, koranavirüse karşı sağlıklı beslenmek için balık tüketim kampanyası başlatmıştı.

15 Nisan 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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3 Nisan’da hayata geçen kampanya kapsamında, üç gün boyunca çipura ile levrek zincir marketlerde neredeyse maliyetine satılmıştı. ‘Evde Hayat, Sofrada Balık’ sloganıyla başlayan kampanyanın devamı olarak şimdi de 15-16-17 Nisan’da Karadeniz somonu, 20-21-22-23 Nisan’da da alabalık zincir marketlerde maliyetine satışa sunulacak. Bakanlık, bugün başlayacak Karadeniz somonu satışında içi temizlenmiş bütün somon balığının kilogram fiyatının azami 31.90 lira, dilimlenmiş somon balığının ise azami 39.90 lira olması yönünde tavsiye kararı aldı.

Kampanyayla, tüm aşamaları Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde üretilen ve avlanan yerli balıkların sofralara ulaşması amaçlanıyor.


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