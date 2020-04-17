Maliyetine balık satışına yoğun ilgi

3 Nisan’da hayata geçen kampanya kapsamında, üç gün boyunca çipura ile levrek zincir marketlerde neredeyse maliyetine satılmıştı. ‘Evde Hayat, Sofrada Balık’ sloganıyla başlayan kampanyanın devamı olarak şimdi de 15-16-17 Nisan’da Karadeniz somonu satışa sunuldu. 20-21-22-23 Nisan’da da alabalık zincir marketlerde maliyetine satılacak. CarrefourSA, Migros ve Metro marketlerde satılan balıklar fiyatlarıyla da vatandaşın yüzünü güldürüyor. İçi temizlenmiş bütün yerli somon balığının kilogram fiyatı 31.90 lira, dilimlenmiş somon balığının ise azami 39.90 lira.

Buna karşılık ithal somonun fiyatı 100 lirayı aşıyor. Market yetkilileri bu fiyat avantajını değerlendirmek isteyen vatandaşların maliyetine balık kampanyasından yararlanmak için yoğun ilgi gösterdiğini ifade ediyor.





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