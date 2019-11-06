Malkoç Süalp 15 yaşındaki çocuğu dövdü! Aile şikayetçi oldu

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre; 25 Eylül günü yaşanan olayda, Bade İşçil'in eski eşi Malkoç Süalp, yaşadığı sitenin spor salonunda 15 yaşındaki bir çocuğu dövdü.

İddiaya göre Malkoç Süalp ve oğlu Azur, sitenin kapalı spor salonuna gittiklerinde, salonda basketbol oynayan bir grup genç vardı ve kendi aralarında sinkaflı sözler sarf ederek taşkınlık yapıyorlardı. Gençlerin oğluna kötü örnek olduklarını belirten Malkoç Süalp, onları uyarmak istedi.

İddiaya göre Malkoç Süalp gencin boğazını sıktı

Sitede oturan 15 yaşındaki S.H. ve Malkoç Süalp arasında tartışma çıktı ve yine iddiaya göre Malkoç Süalp, gencin boğazını sıktı. Gördüğü darp sonrası ailesini arayan gencin ailesi, Malkoç Süalp'ten şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Yaşını bilmiyordum, darp söz konusu değil'

Olayla ilgili ifadesine başvurulan Malkoç Süalp, şunları söyledi:

"Azur'la birlikteydim. Oğlum çocukların küfür ettiğini duydu. Bana çocukların ettiği küfürleri sormaya başladı.

Ben de çocukları uyarmak için yanlarına gittim. S.H.'nin yakasından tutup elimle ağzını kapattım. Sitede oturan S.H.'nin küçük olduğunu bilmiyordum. Darp etmem söz konusu değil."





Haberin fotoğrafları için tıklayın Malkoç Sualp ile Güllü Aybar kavga etti!