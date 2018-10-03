Malmö Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, İsveç'in köklü kulüplerinden Malmö'nün konuğu oluyor. İlk maçında Sarpsborg takımını rahat geçen Kara Kartallar, şimdi İsveç ekibini deplasmanda yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Mücadeleyi izlemek isteyen taraftarların aklında ise tek bir soru var: Malmö Beşiktaş maçı hangi kanalda?

MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Malmö Beşiktaş maçı yarın akşam saat 22.00'de Swedbank Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov yapacak. Müsabakayı yayınlayacak kuruluş henüz bulunmuyor. Bu nedenle taraftarlar 'Maç hangi kanalda?' sorusunu sıklaştırmış durumda... Öte yandan beklentiler ise beIN Sports'un devreye girerek maçın yayın hakkını alması...

Rakip hoca iddialı

Sundsvall mücadelesi sonrasında açıklamada bulunan Malmö Teknik Direktörü Uwe Rösler, “Ligde yaşadığımız kayıplar üzücü. Şimdi önümüzde UEFA Avrupa Ligi karşılaşması var. Grubumuza da kötü başladık. Beşiktaş karşısında elimizden geleni yapıp ilk puanımızı almayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Malmö’den Türkçe açıklama

Malmö’den Beşiktaş mücadelesi öncesinde açıklama geldi.

İsveç Kulübü, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Beşiktaş JK, Malmö’de oynayacağı maç için Malmö FF’den kendi seyircilerine bilet satılmamasını istemiştir. Bundan dolayı, stadyumda misafir takım tribünü olmayacaktır. Beşiktaş forma veya aksesuarları taşıyan taraftarlar, maç biletleri olsa dahi, stadyuma alınmayacaktır. Saygılarımızla” denildi.











