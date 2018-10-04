UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda İsveç ekibi Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. Swedbank Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz sona ererken mücadelede goller, ikinci yarıda geldi.

Malmö'nün atağında sağ kanattan açılan meşin yuvarlak, Caner Erkin'e çarptı ve Beşiktaş kalesine yöneldi. Karius da topu tutamayınca maçın 53. dakikasında Malmö 1-0 öne geçti.

İsveç ekibi, 76. dakikada ise Rosenberg'in penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Bu aynı zamanda maçın da skoru oldu. Gruptaki diğer maçta Sarpsborg, Genk'i 3-1 mağlup etti ve 2. maçlarını oynayan tüm takımlar 3'er puana sahip oldu. Beşiktaş bir sonrakini maçında ise 25 Ekim'de İstanbul'da Genk ile karşılaşacak.

MAÇ ÖZETİ

Malmö 2 - 0 Beşiktaş

90.DK: Hakem son düdüğü çaldı ve maç sona erdi.

77.DK: Beşiktaş'a büyük şok! Fark 2'ye çıkıyor

70.DK: Temsilcimiz Beşiktaş ikinci oyuncu değişikliğini yapıyor. Adem Ljajic çıkıyor ve yerini Ricardo Quaresma'ya bırakıyor.

66.DK: Sol kanatta topla ilerleyen Caner Erkin kısa pasını Vagner Love'a gönderiyor. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Vagner Love kaleye şutunu çekiyor ancak bu top Johan Dahlin'i geçmiyor. Kalecinin müdahalesiyle top tehlikeli bölgeden uzaklaştırılıyor.

53.DK: Gol. Maalesef top ağlarımızda. Sağ kanattan gelişen atakta Lasse Nielsen kısa pasını sağ kanattaki Andreas Vindheim'e gönderiyor. Topla buluşan Andreas Vindheim sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yapmak istiyor. Caner Erkin'e de çarpan bu top kaleye yöneliyor ve top ağlarımızla buluşuyor. Malmö, Caner Erkin'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçiyor.

İlk yarı sona erdi

36.DK: Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Behrang Safari ceza sahası içine ortasını yapıyor. Altıpasın hemen önünde Lasse Nielsen bu topu sektiriyor ancak kalecimiz Loris Karius bu topu kontrol ediyor.

17.DK: Sağ kanattan gelişen atakta Adem Ljajic'in kısa pasıyla topla buluşan Jeremain Lens ceza sahası içine pasını gönderiyor. Altıpasın hemen sağında bu topa hareketlenen Vagner Love topuk vuruşunu yapıyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

16.DK: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Adem Ljajic bu duran topu paslaşarak kulllanıyor. Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında topla buluşan Gökhan Töre ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu topu kaleci Johan Dahlin tokatlayarak kornere gönderiyor.

1.DK: Maç başladı. Haydi Beşiktaş

İLK 11'LER

Malmö: Dahlin, Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari, Christiansen, Bachirou, Lewicki, Rieks, Traustason, Rosenberg

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin, Medel, Necip Uysal, Ljajic, Gökhan Töre, Lens, Vagner Love















