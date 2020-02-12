Malta'da dün trafik polisi güçlerinin yarısından fazlası, yetkili birimleri fazla mesai yaptıkları yönünde aldatmak gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetten yapılan açıklamada 50 kişilik birimden 30 kişinin gözaltına alındığı ve Mali Suçlar Birimi tarafından sorgulandığı belirtildi. Reuters'ın paylaştığı bilgilere göre, 30 polis memuru, en az 3 yıllık süre boyunca görevleri başında olmadıkları yüzlerce saati fazla mesai olarak gösterdi. Bazı polis memurlarına yönelik suçlamalar bununla kalmıyor. Aralarında, polis aracındaki yakıtı alıp şahsi aracına aktarmakla suçlananlar da var.

Eski trafik polisleri, yeniden görevlerine çağrıldı

Polis, görevdeki trafik polisi açığını kapatılması için, daha önce trafik biriminde çalışıp şu anda farklı departmanlarda çalışan bazı memurlardan eski görevlerine dönmelerinin istendiğini açıkladı. Ancak sürücüler buna rağmen yollarda gözle görülür şekilde 'daha az' trafik polisi olduğunu ifade ediyor. Başbakan Robert Abela, polisin kendi birimine karşı soruşturma yürütmesinin şeffaflık açısından iyi olduğu yorumunu yaptı. Avrupa Birliği'ndeki en küçük ülke olan Malta, son yıllarda iş ve siyaset dünyasında rüşvet, adam kayırma ve görevi suistimal olaylarıyla gündeme geliyor. Maltalı araştırmacı fazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetinin Malta'da yarattığı krizin ardından eski Başbakan Joseph Muscat, geçtiğimiz ay istifasını açıklamıştı.