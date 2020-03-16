Malta’dan karantina kararı

Hükümet yaptığı açıklamaya göre, tüm ülkelerden Malta'ya gelecek vatandaşlar 14 gün boyunca karantina altında kalacak. Konuyla ilgili konuşan Malta Başbakanı Dr. Robert Abela, bu süreçte gezginlerin ülkeye giriş yapmalarının karantina altında kalmayı kabul ettikleri anlamına geldiğini ve bu karar kapsamında da 14 gün boyunca kalmayı seçtikleri konaklama birimlerinden ayrılmamaları gerektiğini söyledi.

Malta'ya henüz giriş yapan ya da 14 günden az kalan ziyaretçiler hakkında alınan tedbirleri de açıklayan Abela, bu kişilerin herhangi bir koronavirüs semptomu geliştirmemeleri durumunda ülkeden ayrılmakta serbest olduklarını sözlerine ekledi. Açıklamalarına okula gitmeyen çocuklarla ilgili ricasıyla devam eden Başbakan Abela, ebeveynlerden çocuklarının sağlığı için onları bu dönemde toplu oyun alanlarından uzak tutmalarını rica etti.

Bir sonraki duyuruya kadar yürürlükte kalacak bu kararları ihlal edenlere 1.000 Euro'luk para cezasının uygulanacak olması da ülkede koronavirüs kapsamında alınan kararlardan bir diğeri oldu.

Ülkenin Sağlık Bakanı Fearne ise, özellikle taksi şoförlerinin ve toplu taşımayla seyahat edenlerin yurt dışından gelenlerden virüs kapma noktasında endişeli olduklarını ve Malta’nın da alınan önlemler neticesinde bu endişeyi minimize etmeyi hedeflediğini söyledi.

Malta’da alınan diğer koronavirüs önlemleri

Otobüslerde ayakta duran yolculara izin yok. Yani otobüsteki koltuklar dolduğunda şoförler yeni yolcu alamayacak.

Gozo Kanalı’nda gezintiye çıkmak isteyenler tekneye binmeden önce sağlık taramasından geçecek.

Havaalanına ya da deniz limanına gelen ve hastalıkla ilgili semptomların görüldüğü kişiler izole edilecek.

Panikle hızlı tüketime izin verilmeyecek. Yani vatandaşın yaptığı alışveriş miktarının her zamanki kadar olmasına dikkat edilecek.

Halkın hastanelere doluşmasını önlemek için bazı konsültasyon testleri internet aracılığıyla yapılacak.





Malta Hükümeti'nden koronavirüs şüphelilerine yardım

Yapılan açıklamada Malta Hükümeti'nin söz konusu koronavirüs olduğunda vatandaşlara yardım etmek için her zaman hazır olduğunun da altı çizildi. Adada karantina altında kalan kişiler hükümetin sağladığı yemek yardımından da yararlanabilecek.

Hükümet, herhangi bir öksürük, ateş ya da nefes alma zorluğu yaşayanların vakit kaybetmeden mutlaka kendileriyle iletişim kurmaları gerektiğini duyurdu.

Tüm bu kararların açık tarihli olarak alındığını ifade eden Malta Hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü’nün rehberliği ve ilgili ülkelerin durumlarındaki gelişmelere uygun olarak kararını güncelleyecek.