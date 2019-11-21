Maltalı gazetecinin ölüm emrini veren Fenech gözaltına alındı

Gazeteler, tanığın hapse girmekten korktuğu için konuşmadığını dile getirdi. Bunun üzerine; cinayeti örtbas etmekle suçlanan Başbakan Joseph Muscat, ‘perde arkasındaki isimleri yakalatacak bilgi verenlerin’ suça karışmış olsalar da affedileceği sözünü vermek zorunda kaldı. Dün, Malta’nın önde gelen iş insanlarından Yorgen Fenech yurt dışına kaçmak isterken yatına yapılan baskında gözaltına alındı. Başbakan Joseph Muscat, Fenech ile ilgili bilgiyi teyit etse de söz konusu tutukluluğun hangi gerekçe ile yapıldığına dair bilgi vermedi. Fenech’in avukatı gözaltıyla ilgili herhangi bir yorum ya da açıklama yapmadı. Malta yasalarına göre, polisin Yorgen Fenech’i sorgulamak ve suçlamak ya da serbest bırakmak için 48 saat süresi bulunuyor.

Gözaltı haberi 'af' teklifinden sonra geldi

Gözaltı haberi, Başbakan Muscat'ın "af karşılığında Galizia cinayetine ilişkin bilgi paylaşmayı teklif eden bir tutuklunun, ifadelerinin cinayeti aydınlatması durumunda cumhurbaşkanlığı affından yararlanacağını" söylemesinden bir gün sonraya denk gelmesi dikkati çekti.

Yorgen Fenech 2013’de Malta hükümetinden birçok büyük enerji ihalesi alan grubun başında. Daphne Caruana öldürülmeden önce Dubai’deki 17 Black Limited isimli gizemli şirket hakkında bir yazı kaleme almış ve Maltalı siyasetçilerle bağlantısı olduğunu dile getirmişti.

Kaçak iş insanı Fenech’i taşıyan yat limana geri getirildi.

Gazeteci, şirketin sahibini bulamadan öldürülmüştü ancak Reuters daha sonra bu kişinin Fenech olduğunu ortaya çıkarmıştı. Fenech’in lüks yatıyla limandan dün yerel saatle 05.30’de ayrıldıktan kısa süre sonra, denizde önünü kesen Malta donanması tarafından yakalandı.