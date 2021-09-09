Türkiye Maltepe Kaymakamlığı duyurdu: Aşı karşıtı mitinge izin verilmedi

Maltepe Kaymakamlığı duyurdu: Aşı karşıtı mitinge izin verilmedi

Türkiye

Maltepe Kaymakamlığı duyurdu: Aşı karşıtı mitinge izin verilmedi

Maltepe Kaymakamlığı, aşı karşıtları tarafından düzenleneceği açıklanan mitinge izin verilmeyeceğini açıkladı

09 Eylül 2021, Perşembe 15:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Maltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Maltepe Kaymakamlığı'nın izinleriyle 11.09.2021 tarihinde Maltepe Miting Alanı'nda "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" konulu bir miting düzenleneceği yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu etkinliğin düzenlenmesi için izin verilmesi talebiyle Anadolu Birliği Partisi tarafından 23.08.2021 tarihinde Kaymakamlığımıza yapılan başvuruya; toplu yapılacak etkinliklerin Covid-19 virüsünün bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek izin verilmemiştir" denildi.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bu reklamı kabul buyurunuz efenim…
Şirin Sever
Hakan Çelik
Laiklik Türkiye’nin temel yapı taşıdır
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Paçacı haklı
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
“Ayşegül’ün suçu ne?”
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse'nin yolculuğu
Murat Çelik
Banu Şen
İzmir'in genlerinde var
Banu Şen
Erkut Can
Ders yılı dert yılı olmasın
Erkut Can
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika! Bakan Akar'dan Rum yönetiminin Atatürk kitabıyla ilgili talimatına tepki