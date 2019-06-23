Maltepe seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Maltepe oy oranları… İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Maltepe halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Maltepe seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Maltepe oy oranları…