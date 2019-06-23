Maltepe seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Maltepe oy oranları…
İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Maltepe halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Maltepe seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Maltepe oy oranları…
İstanbul'da bulunan milyonlarca kişi sandık başına gitti.
Maltepe ilçesinde oy tercihini yapan vatandaşların gözü sonuçlara çevrildi.
Peki, Maltepe seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte Maltepe oy oranları…
Millet İttifakı 63.10% EKREM İMAMOĞLU
Cumhur İttifakı 36.19% BİNALİ YILDIRIM
Saadet Partisi 0.39% NECDET GÖKÇINAR
Vatan Partisi 0.19% MUSTAFA İLKER YÜCEL
Diğer 0.13%