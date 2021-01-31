Türkiye Maltepe Üniversitesi 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alıyor

Maltepe Üniversitesi 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alıyor

Türkiye

Maltepe Üniversitesi 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alıyor

Maltepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'ne öğretim görevlisi, Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü'ne araştırma görevlisi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 11 Şubat 2021 olarak açıklandı.

31 Ocak 2021, Pazar 16:17 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Maltepe Üniversitesi 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alacak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü'ne alınacak olan personeller için son başvuru tarihi 11 Şubat 2021 olarak açıklandı. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 33. Maddesiyle Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi.

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