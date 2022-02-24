Türkiye Maltepe Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alacak

Maltepe Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Maltepe Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alacak

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü 17 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı.

24 Şubat 2022, Perşembe 15:49 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır"açıklaması yapıldı.


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