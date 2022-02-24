Maltepe Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alacak
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü 17 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı.
24 Şubat 2022, Perşembe 15:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır"açıklaması yapıldı.
BUNLARI DA OKUYUN