Maltepe Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Konservatuvar’a 31 öğretim üyesi alacak. İşte Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları…

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Müzik, Türk Müziği bölümlerine 6 Profesör, 2 Doçent, 23 Doktor Öğretim Üyesi alacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Belirtilen tam zamanlı kadrolar için başvurular 8 – 22 Mart arasında yapılabilecek. Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekiyor. Postayla, son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesörler İçin:

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz internet sitesinden temin edilecektir)

• YÖK Formatında Özgeçmiş

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• Fotoğraf (5 Adet),

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,

• İngilizce eğitim verebilmek için YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.).

Doçentler İçin:

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz internet sitesinden temin edilecektir)

• YÖK Formatında Özgeçmiş

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• Fotoğraf (5 Adet),

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi),

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.).

Dr. Öğr. Üyesi İçin:

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz internet sitesinden temin edilecektir)

• YÖK Formatında Özgeçmiş

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• Fotoğraf (5 Adet),

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)