Maltepe Üniversitesi 9 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Maltepe Üniversitesi'nin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Konservatuar'ına 9 öğretim üyesi alacak. Rektörlük'ten yapılan açıklamada, "Üniversitemizin ilgili bölüm ve anasanat dallarına 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır" denildi.

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