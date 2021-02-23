Türkiye Maltepe Üniversitesi 9 öğretim üyesi alıyor

Maltepe Üniversitesi 9 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Maltepe Üniversitesi 9 öğretim üyesi alıyor

Maltepe Üniversitesi'nin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Konservatuar'ına 9 öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. İlana son başvuru tarihi 09 Mart 2021 olarak açıklandı.

23 Şubat 2021, Salı 17:10 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Maltepe Üniversitesi'nin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Konservatuar'ına 9 öğretim üyesi alacak. Rektörlük'ten yapılan açıklamada, "Üniversitemizin ilgili bölüm ve anasanat dallarına 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır" denildi.

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