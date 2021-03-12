Türkiye Maltepe Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Maltepe Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Maltepe Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

12 Mart 2021, Cuma 17:05 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33. maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlileri alınacaktır açıklaması yapıldı


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