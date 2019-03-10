Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor. İşte detaylar…

Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Lisans eğitimini Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarının birinde tamamlamış Araştırma görevlisi alacak. Araştırma Görevlisi başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar…

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilgisayar Mühendisliği bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alacak.

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Başvurular ilanın yayımlandığı 8 Mart’ı izleyen 15 gün içinde Bilgisayar Mühendisliği bölümüne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekiyor.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi: 08.03.2019

Son Başvuru Tarihi: 22.03.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 25.03.2019

Sınav Tarihi: 26.03.2019

Sınav Sonuç Tarihi: 27.03.2019



