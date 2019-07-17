Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir ilan yayımladı. İlanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır." denildi.

İlana 15 gün süreyle başvuru yapılabilirken başvuruların nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı.

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