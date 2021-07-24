Türkiye Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını duyurdu.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 16:46 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölüm, program ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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