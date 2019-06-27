Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?
Maltepe Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak. İlana başvuru için son gün 11 Temmuz... Şimdi bu pozisyonla ilgilenenler "Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor.
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü bugün geçtiği ilanda "Üniversitemizin bölümlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır." diye belirtti.
İlanla birlikte "Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap aranmaya başlandı.
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