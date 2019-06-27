Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü bugün geçtiği ilanda "Üniversitemizin bölümlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır." diye belirtti.

İlanla birlikte "Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap aranmaya başlandı.